Carlo Ancelotti é informado de queda de Ednaldo Rodrigues e avisa que vai cumprir contrato com a CBF

Carlo Ancelotti avisa que cumprirá contrato com a CBF mesmo com saída de Ednaldo Rodrigues - Foto: Reprodução/Instagram

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, apenas três dias após o dirigente anunciar a contratação do técnico Carlo Ancelotti para a Seleção. Após a queda de Ednaldo, surgiu a dúvida se o treinador italiano desistiria de assumir a seleção pentacampeã mundial de futebol.

Fernando Sarney, nomeado interventor da CBF, avisou que não iria mexer no contrato feito com Ancelotti. E a posição do técnico é a mesma. Ele foi avisado da saída do presidente da entidade e garantiu que nada mudou em seu acordo já estabelecido.

Carlo Ancelotti teria dito que seu contrato é com a CBF, e não com Ednaldo Rodrigues. Durante as conversas, o italiano transpareceu tranquilidade ao saber da notícia envolvendo o cartola. A situação política da CBF foi tema das negociações com o treinador, conduzidas pelo intermediário Diego Fernandes. Ancelotti estava ciente do risco de mudança no comando da entidade.

Fernando Sarney tem pressa para convocar novas eleições. No melhor cenário, ele espera que as eleições sejam realizadas antes mesmo do jogo contra o Equador, no dia 5, que vai marcar a estreia de Carlo Ancelotti à frente da Seleção. A chegada do italiano ao Brasil está prevista para o dia 26 de maio, quando vai iniciar o trabalho.