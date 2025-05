Fluminense fatura R$ 2,8 milhões por vaga na Sul-Americana, mas valor pode crescer caso vá direto às oitavas

O Fluminense garantiu a classificação, pelo menos para os playoffs, da Copa Sul-Americana. Isso vai trazer um alívio aos cofres do clube. Por enquanto, em segundo no seu grupo, o Tricolor jogaria a fase que encara um clube eliminado na Libertadores. Só isso já garante US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) de premiação.

Porém, esse valor ainda pode aumentar dependendo do que acontecer na última rodada da fase de grupos. O clube carioca encara o Once Caldas, em confronto direto pela primeira colocação. Caso vença e termine líder de sua chave, o Flu vai diretamente para as oitavas de final. Nesse caso, a receita conquistada seria de US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões).

Vale ressaltar que, durante esta Copa Sul-Americana, o Fluminense já embolsou mais valores. Até o momento, foram US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) por estar na fase de grupos e US$ 115 mil (R$ 653 mil) por vitória na competição. No total, com o mínimo garantido pela vaga nos playoffs, são R$ 9,8 milhões.

Confira a premiação da Sul-Americana 2025:

➔ Primeira fase: US$ 225 mil (R$ 1,2 milhão) para quem jogou em casa, e US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) para quem jogou fora

➔ Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 653 mil)

➔ Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)

➔ Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões)

➔ Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões)

➔ Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões)

➔ Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões)

➔ Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões)