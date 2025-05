Prorrogadas as inscrições para concurso da ION Niterói; provas serão em julho

A partir do Edital de Retificação, as inscrições podem ser feitas até 19 de junho - Foto: Divulgação

A partir do Edital de Retificação, as inscrições podem ser feitas até 19 de junho - Foto: Divulgação

A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (09/05), o Edital de Retificação do Concurso Público para o preenchimento de vagas e cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. De acordo com o documento, houve prorrogação do prazo de inscrições e alterações nas datas de realização das provas e demais ações subsequentes. Alguns requisitos básicos para candidatos a determinados cargos também foram alterados.

A partir do Edital de Retificação, as inscrições podem ser feitas até 19 de junho por meio do site <www.selecon.com.br>. Já a aplicação da prova objetiva e de redação será realizada no dia 13 de julho. Também foram alterados requisitos para os candidatos aos cargos de Analista de Informática, Analista de Recursos Humanos, Contador e Técnico em Contabilidade, atendendo a questionamentos e solicitações feitas por entidades representativas de classes, devidamente analisadas pela Comissão Organizadora do Concurso.

Leia também:

Niterói sedia mais uma edição da 'Regata D’Elas' nesse sábado (10)

Justiça manda derrubar quiosques do terminal em Niterói



No caso de Analista de Informática, passa a ser aceito o diploma de conclusão de curso de graduação em nível superior de Tecnologia da Informação. Para o cargo de Analista de Recursos Humanos, o diploma de Administração ou Gestão de Recursos Humanos foi incluído, além do registro ativo no respectivo Conselho Profissional, exigência válida também para os candidatos a Contador e Técnico em Contabilidade.

O novo Edital contendo todas as alterações pode ser acessado no site oficial da Prefeitura de Niterói www.niteroi.org.br. Após clicar na aba “Diário Oficial”, basta inserir a data de 09/05/2025 e selecionar “Pesquisar para ter acesso ao documento.

O Edital completo do Concurso pode ser consultado pelo site < www.selecon.org.br.>.