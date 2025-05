Niterói sedia mais uma edição da 'Regata D’Elas' nesse sábado (10)

A quarta edição da Regata D’Elas movimentará as águas da Baía de Guanabara neste sábado (10), reunindo dezenas de mulheres que já praticam a vela ou que queiram ingressar na modalidade. A competição tem o objetivo da celebração ao protagonismo feminino no esporte náutico.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que a cidade tem vocação para os esportes náuticos: "A participação das mulheres é de extrema importância e mostra que a cidade não só tem vocação para os esportes náuticos como respira esporte e lazer como um todo. Esporte é vida, faz bem para a saúde e proporciona inclusão e socialização", afirmou.

O evento que conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), que faz parte do calendário esportivo do município, será realizado no tradicional Yacht Club, o Sailling em Niterói (RJ).

Leia também:

▶ Jovem desaparecido na Trindade é encontrado após pedir ajuda em paróquia

▶ Enem 2025: Governo divulga datas das provas e inscrições

Com um percurso que privilegia a beleza natural da cidade e o espírito de união entre as participantes, a regata traz à tona a força feminina na vela, promovendo inclusão, empoderamento e incentivo à prática esportiva.

"É super importante acontecer mais uma edição da Regata D’Elas em Niterói. O significado da palavra “Niterói” é águas escondidas, e a gente quer revelar as águas da nossa cidade, que é um celeiro de velejadores e velejadoras. A gente tem diversas medalhas, atletas com mais de 15 medalhas olímpicas, e com certeza será uma bela prova, um belo campeonato nas águas da nossa enseada de São Francisco. Convido todas as atletas profissionais ou amadoras, as e amantes do mar para estarem presentes, porque nossa cidade fomenta e abraça o esporte", ressalta Isabel Swan, vice-prefeita de Niterói.

A Regata D’Elas é muito mais do que uma competição: é uma mensagem de empoderamento, visibilidade e inspiração para todas as mulheres. Niterói tem orgulho de apoiar iniciativas que promovam o símbolo da força e da presença da mulher no esporte. A Regata D’Elas é um evento que inspira novas gerações, fortalecendo ainda mais a cultura náutica de nossa cidade,” declarou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luíz Carlos Gallo.

Segundo a organizadora da Regata D’Elas, Andrea Soffiatti, "a cada edição, reforçamos nosso compromisso com o incentivo ao esporte feminino e com a construção de um ambiente mais diverso no universo da vela. Ver tantas mulheres reunidas no mar é motivo de orgulho e inspiração".

Horário de Largada: 12:30h

A largada será em frente a Estrada Froes, passando pela Praia de Icaraí até a Ilha da Boa Viagem, onde contornam a Ilha da Boa Viagem . A próxima marca será colocada em direção a base da Marinha, contornando a boia Sul da DHN, retornando para a enseada de São Francisco onde contorna-se uma boia colocada nas proximidades da estação da Barcas de Charitas e segue com a chegada em frente ao Yatch Club, o Sailing. A previsão é que a regata dure em torno de 1h30/2h, dependendo das condições do vento.