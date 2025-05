Jovem desaparecido na Trindade é encontrado após pedir ajuda em paróquia

Após dois dias de angústia e buscas, a família de Matheus da Cruz Santos, de 25 anos, enfim recebeu a notícia que tanto esperava: o jovem foi encontrado com vida e em segurança, depois de procurar ajuda em uma paróquia no bairro de Alcântara.

Desaparecido desde o dia 29 de abril, Matheus havia sido visto pela última vez na região da Trindade, em São Gonçalo. Durante esse período, ele dormiu nas ruas da cidade e, segundo relatos da família, enfrentou momentos difíceis até encontrar apoio na Paróquia São Pedro de Alcântara, onde buscou acolhimento.

“Começamos a procurá-lo, mas não conseguimos nenhum contato. Estávamos muito preocupados, com medo de que algo ruim tivesse acontecido. Mas ele contou pra gente que, no dia 1º, entrou em uma igreja católica e conversou com um rapaz ligado ao centro de recuperação. Disse que não aguentava mais ficar na rua e pediu ajuda”, relatou, aliviado, o pai do jovem, Márcio Santos, de 47 anos.

Mesmo sentindo falta da família, Matheus pediu que a igreja não informasse seus parentes sobre seu paradeiro naquele momento.



“Ele pediu que o pessoal não entrasse em contato com a gente, que não comunicasse a família. Estava pedindo ajuda. Ele ficou durante esses dias lá, do dia 1º até essa quinta-feira. Ontem, ele pediu que o pessoal entrasse em contato e nos comunicasse, para que levássemos as coisas de que ele precisa”, disse o pai.