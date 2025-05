Mãe de Marina Ruy Barbosa defende Neymar após comentário em foto sensual

O jogador Neymar se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais. Desta vez, o atleta foi criticado por internautas após comentar em uma foto sensual publicada por Marina Ruy Barbosa. Ele recebeu apoio da mãe da atriz, Gioconda Ruy Barbosa.

A imagem em questão, que faz parte do ensaio da ruiva para uma revista norte-americana, foi "elogiada" pelo jogador por meio de dois emojis: um da bandeira do Brasil e outro com o símbolo de mãos batendo palmas. No entanto, muitos internautas lembraram do relacionamento do jogador com Bruna Biancardi e consideraram a ação desrespeitosa.



A repercussão fez com que a mãe da atriz saísse em defesa de Neymar: "Gente, pelo amor, o Neymar é amigo nosso, meu amigo, do meu marido e da minha filha. Ele fez um comentário respeitoso e de amizade. Parem de inventar e desrespeitar ele e a Bruna Biancardi, que é uma menina do bem e não merece isso”, declarou Gioconda.

Neymar aproveitou a situação para debochar dos comentários e reforçou a amizade que possui com a família de Marina: “Gioconda, não gaste sua energia respondendo tolos… O que importa é o carinho que sua família tem por mim, e desse lado é recíproco”, declarou o atleta.