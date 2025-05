Erika Januza comemora aniversário com festa surpresa e surpreende seguidores nas redes

A atriz Erika Januza completou 40 anos nesta quinta-feira (8) e surpreendeu muita gente ao revelar sua idade. As imagens da comemoração foram publicadas nesta sexta-feira (9). Além de compartilhar o momento especial, a atriz contou que foi surpreendida com uma festa simples, preparada pelos enteados — filhos de seu marido, José Júnior, ativista e fundador do AfroReggae.



"Minha noite de aniversário foi linda!", escreveu ela nas redes sociais. "Jantar num restaurante que eu amo! Festinha linda surpresa dos filhos do Júnior e, pra fechar, curti meu programa preferido! Saia Justa! Dia abençoado, sempre com Deus na frente!", escreveu.

Os seguidores da atriz ficaram surpresos ao descobrirem a idade de Erika, o que resultou em inúmeros elogios. “Como assim, 40 anos??? Viva a melanina, maravilhosa!!”, escreveu uma seguidora. “40 com carinha de 18! Eu amo! Feliz aniversário, meu amor", desejou uma segunda. “Mentira que você tem 40 anos”, exclamou um fã. “40, é sério? Parece que não”, perguntou uma seguidora. “Passada que você tem 40 anos”, escreveu mais uma.