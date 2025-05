Jovem desaparece na Trindade e família faz apelo por informações

O jovem Matheus da Cruz Santos, de 25 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira, dia 29 de abril. Morador do bairro Trindade, em São Gonçalo (RJ), ele saiu de casa sem informar o destino e, desde então, não deu mais notícias. A família está desesperada e pede ajuda para localizá-lo.

Segundo relatos de parentes, Matheus foi visto pela última vez na região central do Alcântara, também em São Gonçalo. Informações indicam que ele estaria nos arredores do Pátio Alcântara. “A última informação que recebemos foi de que ele estava em Alcântara, atrás do Pátio. Rodei por lá, mas não consegui encontrá-lo. Disseram que ele usava bermuda e uma blusa preta”, contou o pai, Márcio da Cruz Santos, conhecido como Márcio Kalunga, de 47 anos.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na localização de Matheus deve entrar em contato com a família pelos telefones de Márcio da Cruz (21) 98279-1694, ou com a avó, Maria da Penha (21) 99066-8178.