Caminhão derruba poste e interdita Estrada Velha de Piratininga; vídeo

A Estrada Velha de Piratininga, em Niterói, precisou ser fechada, na tarde desta quarta-feira (30), após um poste ser derrubada no meio da via. Segundo a Nittrans, um caminhão colidiu com o poste em uma curva enquanto descia a via, por volta das 15h15. Não há registro de feridos no local. Agentes da Nittrans foram acionados ao local e interditaram o trecho por “medidas de urgência”. Um desvio está sendo implementado no local.





*Em atualização

