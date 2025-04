Morre o jornalista Luiz Antônio Mello, aos 70 anos, em Niterói

Faleceu, nesta quarta-feira (30), o jornalista Luiz Antônio Mello, aos 70 anos. Ele estava internado no Hospital Icaraí, em Niterói, se recuperando de uma pancreatite.

A informação foi divulgada pelo jornal A Tribuna, onde Luiz era editor desde 2021. O jornalista era conhecido como LAM e foi diretor da rádio Fluminense FM, onde ajudou a revelar grandes nomes da música no programa "Maldita".

Luiz Antônio Mello realizava um exame de ressonância na casa de saúde quando sofreu uma parada cardíaca.

Leia também:

▶ Homem que usava perfil fake e fazia pix de R$ 1 para ameaçar ex é preso no RJ

▶ Brasil: Desemprego de 7% no 1º trimestre é o menor já registrado desde 2012

Em 2024, Luiz Antônio foi representado no cinema, no filme "Aumenta que é rock'n'roll", pelo ator Johnny Massaro. A produção do diretor Tomás Portella conta o período em que Luiz Antônio Mello e alguns amigos assumiram a direção da Fluminense FM.

Ele passou pela Rádio Tupi, Rádio Jornal do Brasil e Jornal Última Hora. No ano de 1981, na Rádio Fluminense FM, ele criou o projeto do programa "Maldita". A rádio foi responsável por ajudar a revelar diversos nomes da música, principalmente a geração de 1980 do rock.

Ele foi colunista nos jornais O Pasquim, Jornal do Brasil, O Estado de S. Paulo, Jornal Opinião e Folha de Niterói. A Rádio LAM, fundada por ele de forma online, funciona, desde 2021, 24 horas por dia.