Moradores denunciam poste em estado precário com risco de queda no Bairro Antonina, em São Gonçalo

Moradores da Avenida Abaeté, no bairro Antonina, em São Gonçalo, denunciam a má conservação de um poste com grandes rachaduras expostas, e provável risco de queda.

O poste, localizado na altura do número 141, representa uma ameaça à segurança de moradores e pedestres que circulam pela via, com risco de cair a qualquer momento e causar acidentes graves.

Morador do local há muitos anos, Deverson Sales, 50, conta que a preocupação é grande ao ver o poste neste estado.

"Nossa preocupação é que aqui é um local onde passam muitos ônibus, além de pedestres, pessoas que vão à uma unidade de saúde bem próxima, então é uma avenida de grande circulação. Nosso medo é que esse poste realmente caia, porque danificar algum bem material é uma coisa, mas o risco de atingir uma pessoa, tirar uma vida, é a nossa grande aflição", afirmou o morador.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





Ainda segundo Deverson, o contato com a concessionária de energia Enel Distribuição Rio vem sendo feito ao longo dos anos, mas sem sucesso.

"Estive na Enel este mês, falei da gravidade deste problema, enviei fotos por e-mail e contei toda a situação do caráter de urgência. Eles chegaram a entrar em contato comigo pelo canal do whatsapp, enviei as fotos, mas até agora ninguém veio resolver essa situação e nem ao menos um reparo de emergência foi feito. A resposta que nos deram é que deveria ser feita a realocação do ramal, e para isso é necessário mexer na estrutura do poste. Como moradores, estamos dispostos a fazer isso, mas não podemos colocar um outro poste aqui, então colocamos um suporte que oferece a estrutura necessária. Então, a intenção é que, assim que a Enel vier resolver essa situação, os fios já poderão ser passados para essa estrutura. Estamos fazendo a nossa parte", explicou o morador.

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Enel Distribuição Rio informou que uma equipe técnica será enviada à localidade mencionada ainda hoje (30), para avaliar a situação.