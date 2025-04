"Treinão do Celestino": evento em homenagem a corredor vítima de atropelamento na BR-101 mobiliza esportistas da região

Em homenagem ao agente de estacionamento e corredor Lucas Celestino, 27 anos, que morreu na última semana após ser vítima de um atropelamento na BR-101, em São Gonçalo, corredores e esportistas da região de São Gonçalo e Niterói se uniram para realizar o evento "Treinão do Celestino", como uma forma de manter o legado deixado por Lucas.

Na mensagem de chamada para o evento, divulgada por meio das redes sociais do treinador e corredor Pedro Paulo, embaixador da maratona do Rio, o evento convida a todos os amantes de corrida de rua para prestar uma homenagem no estilo que o Lucas mais gostava: correndo.

"O Lucas era um cara que assim como 99% das pessoas que correm, não tinha um ambiente instagramável para correr, o ambiente de corrida dele era assim, ao lado dos carros, e aconteceu essa fatalidade. Esse "treinão" é em memória do Lucas, mas não só isso, é para também levar o maior número de pessoas possível e pressionar o poder público para que sejam feitas campanhas de conscientização. Conscientizar os motoristas de carro, ônibus, caminhão, de que podem ter pessoas correndo na lateral das vias, e que tem pessoas que não tem outra opção, ou a gente corre do lado dos carros, na calçada, na via, ou não corre, e não é só corrida não, é bike, patins, qualquer esporte que seja [...] Apareçam em massa, tornem esse movimento gigantesco como o Lucas merece", anunciou o treinador Pedro Paulo em um vídeo publicado no Instagram.

Na publicação, entre os comentários deixados por incentivadores, amigos, familiares e atletas, está o de Maria Eduarda Celestino, esposa de Lucas, que, mesmo em meio a dor do luto, fez questão de agradecer a iniciativa.

"O meu Lucas sempre me dizia que não queria uma morte inútil e que queria deixar um legado, infelizmente ele não pode ver tudo isso sendo construído, mas ele vai ser lembrado e vai servir de inspiração para vocês atletas lutarem pelos direitos de vocês! Sou eternamente grata", escreveu Maria Eduarda.

O evento acontece no domingo, dia 27 de abril, com concentração às 7h30 em frente ao São Gonçalo Shopping. A corrida começa às 8h.