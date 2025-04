Semana Santa: Prefeitura de Niterói prepara esquema especial de trânsito

Os operadores vão atuar no entorno do Mercado de Peixe, local de grande fluxo de veículos - Foto: Divulgação - Bruno Eduardo Alves

Os operadores vão atuar no entorno do Mercado de Peixe, local de grande fluxo de veículos - Foto: Divulgação - Bruno Eduardo Alves

A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, preparou um esquema especial de trânsito para o feriadão da Semana Santa. Os operadores vão atuar no entorno do Mercado de Peixe, local de grande fluxo de veículos, principalmente, nesse período, e nas procissões. A operação começa nesta quinta-feira (18) e vai até a próxima quarta-feira (23).

A NitTrans estará com a equipe reforçada para atuar no entorno do Mercado de Peixe, a fim de reduzir o impacto no trânsito e melhorar o fluxo de pessoas no local. Além disso, um ponto de táxi será alocado em uma rua paralela para atender às pessoas que forem às compras nos próximos dias. Os operadores também estarão de prontidão para atuar nos locais de procissão, a fim de proporcionar a todos um fluxo viário sem restrições, especialmente na Alameda São Boaventura.

Para um feriado tranquilo, a recomendação da NitTrans é que as pessoas se planejem para sair de casa e deem preferência ao transporte público, uso de bicicletas ou aproveitem para uma gostosa caminhada. Segundo dados da Ecoponte, é esperado um grande movimento de travessia nestes dias, com previsão de mais de 1 milhão de veículos passando pela Ponte Rio-Niterói.