Maré boa para os peixes: Semana Santa aquece comércio em Niterói

Na mesa de grande parte dos brasileiros na Sexta-feira Santa, é comum encontrarmos diversas opções de frutos do mar, como camarão, lula e uma enorme variedade de peixes. Com isso, o Mercado de Peixe São Pedro, no Centro de Niterói, está a todo vapor para atender os cerca de 15 mil clientes esperados, que buscam qualidade e preço bom.

Em dias comuns, o mercado vende em torno de 30 a 40 toneladas de peixe fresco. Entretanto, para a Páscoa, a expectativa de vendas é o dobro, uma vez que o local atende clientes de São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro e até mesmo da Baixada Fluminense.

“A expectativa nesta semana, de domingo a domingo, é que a gente dobre essa quantidade. A gente está notando que as pessoas estão vindo e não estão deixando para o último dia, que seria na Sexta-feira Santa. Nós estamos, desde sábado, com uma movimentação boa. Amanhã acho que vai ser bom também, então melhorou. As pessoas vêm para cá porque sabem que aqui vão encontrar peixe sempre com o preço bom, porque o peixe é sazonal, não tem como a gente determinar o preço, mas vai ter sempre um bom preço”, disse Atílio Guglielmo, diretor da Associação dos Comerciantes do Mercado São Pedro.

Tilápia, camarão e lula estão entre os produtos mais procurados, segundo os comerciantes | Foto: Layla Mussi

Para os clientes fiéis do mercado, a intensa movimentação salta aos olhos, apesar de se assemelhar ao que presenciaram no ano passado.

“O mercado está bem cheio. Eu venho sempre nessa época do ano e acho que está a mesma coisa do ano passado”, disse o analista de sistemas Rude Vidal, de 42 anos.

Consumidores lotam os corredores em busca de peixes frescos e preços acessíveis para a ceia da Sexta-feira Santa | Foto: Layla Mussi

Os frutos do mar mais procurados para a ceia de Páscoa são camarão, lula, filé de peixe, entre outras variedades, como explica o peixeiro Luis Rogério Pereira, de 67 anos.

“O peixe que mais está saindo é a tilápia. Para comprar um bom peixe, ele tem que estar com a aparência ‘simpática’. Tem que ver a aparência dele, olhos bonitos, a guelra bonita, isso influencia muito no peixe”, disse, de forma bem-humorada, atendendo os clientes.

Luís Rogério Pereira, peixeiro há mais de 40 anos, orienta os clientes a observar a aparência do peixe antes da compra | Foto: Layla Mussi

Seguindo a dica do vendedor, a auxiliar administrativa Adriana Peçanha, de 46 anos, costuma comprar camarão, ingrediente principal do strogonoff — prato tradicional na Páscoa de sua família.

“Eu olho a cor dele (camarão), se ele está bem durinho, só isso, é o que eu entendo”, explicou.

A auxiliar administrativa Adriana Peçanha escolhe camarões para preparar o tradicional strogonoff de Páscoa da família | Foto: Layla Mussi

O Mercado de Peixe São Pedro está localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, 55, no bairro Ponta D’Areia, em Niterói – RJ. O mercado está situado a aproximadamente 10 minutos a pé da Estação das Barcas e a 5 minutos de carro da Ponte Rio-Niterói, facilitando o acesso para moradores e turistas.​ Para mais informações, você pode visitar o site oficial: mercadodepeixesaopedro.com.br.

Expectativa é dobrar as vendas de frutos do mar | Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcela Freitas