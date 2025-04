Jovem que desapareceu na Praia do Diabo participava de luau

O jovem que desapareceu na Praia do Diabo, no Arpoador, na madrugada deste domingo (13), participava de um luau momentos antes de desaparecer no mar. As buscas pela vítima continuam.

Ele e outras três pessoas que participavam do luau na praia entraram na água, apesar da agitação do mar. As outras três pessoas conseguiram ser resgatadas com vida pelas pessoas que estavam na festa, conforme um vídeo publicado nas redes sociais, que mostra o homem que grava as imagens ajudando no socorro. Ainda não se sabe a identidade das vítimas.

Durante o domingo, equipes dos quarteis de Copacabana e de Botafogo trabalharam na busca pelo desaparecido com motos aquáticas e com ajuda de drones.

Nesta segunda-feira (14), os bombeiros continuam as buscas e realizam uma varredura na localidade à procura do jovem.

Através de nota, a Subprefeitura da Zona Sul informou que não foi contatada pela organização do evento na Praia do Diabo, e que nenhum evento similar foi autorizado no local.