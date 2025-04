Bombeiros realizam trabalho de busca por pessoa desaparecida na Praia do Diabo, no Arpoador

Bombeiros do quartel de Copacabana foram chamados para atender a ocorrência de afogamento na Praia do Diabo, posto 7 do Arpoador - Foto: Reprodução - Google Maps

Equipes do Corpo de Bombeiros realizam trabalhos de busca por uma pessoa que desapareceu no mar do Arpoador, na Zona Sul do Rio, na madrugada deste domingo (13).

De acordo com a corporação, quatro pessoas entraram no mar, porém apenas três conseguiram ser resgatadas com vida.

Bombeiros do quartel de Copacabana foram chamados para atender a ocorrência de afogamento na Praia do Diabo, posto 7 do Arpoador, por volta das 5h18 da manhã. Até o momento, nem as pessoas resgatadas nem a desaparecida foram identificadas.