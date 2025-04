Passagem de frente fria mantém tempo instável e chuvas isoladas para a Semana Santa; Confira a previsão

O tempo permanecerá nublado em São Gonçalo e Niterói durante a Semana Santa [tradição religiosa cristã que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus]. Neste ano, a celebração ocorre entre os dias 13 e 20 de abril. No domingo (20), feriado de Páscoa, a previsão para as duas cidades é de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva passageira.

De acordo com o Climatempo, a temperatura deve oscilar entre a mínima de 20°C e a máxima de 28°C. Pancadas de chuva estão previstas a partir de quarta-feira (16), o que pode provocar queda na temperatura.

Confira a previsão completa para esta semana:

São Gonçalo

- Segunda-feira (14): Máxima de 28°C e mínima de 21°C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.

- Terça-feira (15: Máxima de 27°C e mínima de 20°C. Muitas nuvens durante todo o dia, com aberturas de sol.

- Quarta-feira (16): Máxima de 27°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite chuvosa.

- Quinta-feira (17): Máxima de 27°C e mínima de 20°C. Tempo chuvoso pela manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

-Sexta-feira (18): Máxima de 28°C e mínima de 21°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Sábado (19): Máxima de 28°C e mínima de 20°C. Sol com algumas nuvens. Não chove.

- Domingo (20): Máxima de 26°C e mínima de 20°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Niterói

- Segunda-feira (14): Máxima de 27°C e mínima de 23°C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.

- Terça-feira (15): Máxima de 27°C e mínima de 21°C. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

- Quarta-feira (16): Máxima de 28°C e mínima de 21°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Quinta-feira (17): Máxima de 27°C e mínima de 21°C. Tempo chuvoso pela manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

-Sexta-feira (18): Máxima de 28°C e mínima de 22°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Sábado (19): Máxima de 28°C e mínima de 21°C. Sol com algumas nuvens. Não chove.

- Domingo (20): Máxima de 26°C e mínima de 21°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.