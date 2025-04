Viatura da PM é alvo de explosivo na Gardênia Azul

O momento do ataque foi gravado e divulgado nas redes sociais - Foto: Reprodução - Vídeo

O momento do ataque foi gravado e divulgado nas redes sociais - Foto: Reprodução - Vídeo

Uma viatura da Polícia Militar foi alvo de um artefato explosivo neste domingo (13), na região do Favelão, situada em Nova Esperança, na Gardênia Azul, Zona Oeste. A viatura estava vazia no momento da explosão.

De acordo com relatos, o ataque à viatura teria sido orquestrado por traficantes da facção criminosa que opera na localidade. O ataque foi gravado e divulgado nas redes sociais. As imagens registraram o momento em que uma fumaça sobe e toma conta do veículo, que se move logo em seguida.

Segundo a Polícia Militar, houve a explosão de um pequeno artefato perto da viatura, mas ele não deixou feridos. O caso foi informado por meio do comando do 18º BPM, força de segurança responsável pelo patrulhamento da área. Entretanto, a PM não respondeu sobre a identificação dos autores.