Disque Denúncia pede informações sobre o envolvido no atropelamento e morte do atleta Lucas Celestino

Seu corpo foi encontrado por volta das 11h, na quarta-feira (09) às margens da BR-101, altura do Portão do Rosa - Foto: Divulgação

Disque Denúncia divulgou nesta quinta-feira (10) um cartaz com título - Quem matou ?- para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG), a fim de obter informações que levem a identificação do possível envolvido no atropelamento e morte do atleta Lucas Celestino, de 27 anos, cujo corpo foi encontrado BR-101 e que atuava como operador de estacionamento em um shopping de Niterói.

A vítima, que era atleta, estava desaparecido desde a manhã de terça-feira (08), após sair de casa no bairro Mutuapira-SG, para realizar uma corrida às margens da rodovia. Ele treinava com frequência para disputar uma maratona.

Após se reunirem na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, amigos iniciaram uma nova busca pela região onde o atleta costumava correr. Durante as buscas, encontraram um tênis e uma garrafa nas proximidades.

Seu corpo foi encontrado por volta das 11h, na quarta-feira (09) às margens da BR-101, altura do Portão do Rosa, em São Gonçalo, os agentes da Polícia Rodoviária Federal foram ao local e acionaram policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG). O corpo foi reconhecido no local pelo irmão mais velho de Lucas, Márcio Celestino.

Segundo testemunhas, há indícios de que Lucas tenha sido atropelado; a informação, no entanto, ainda está sendo investigada e agentes da DHNSG apuram a causa da morte.

Assim a DHNSG pede ajuda para a identificação, paradeiro do suspeito e do veículo utilizado no atropelamento, e pede apoio da população para que entre em contato com o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ