Morador do Mutuapira desaparece após sair para correr em São Gonçalo

Familiares e amigos do operador de estacionamento Lucas Celestino de Oliveira, de 27 anos, procuram por informações que ajudem a localizar o paradeiro do jovem, que desapareceu após sair para correr na manhã desta terça-feira (08), em São Gonçalo. Morador do Mutuapira, ele costuma correr nas margens da rodovia BR-101, no sentido Jardim Catarina, antes de ir trabalhar; nesta manhã, ele não retornou após a corrida e não compareceu ao serviço.

Segundo a esposa de Lucas, Maria Eduarda Celestino, de 26 anos, ele costuma sair bem cedo e sempre volta para casa antes das 6h30. “Ele trabalha dia sim dia não como operador em estacionamento de shopping, em Niterói. Quando ele vai para o trabalho, costuma correr e voltar para casa antes das 6h30, se ajeita para trabalhar e vai. Hoje, ele saiu, mas não retornou”, conta.

Maria Eduarda conta que o último contato com o marido aconteceu durante a madrugada. “Eu fui dormir bem tarde porque precisei tomar conta da minha sobrinha. Quando me deitei, umas 3h, ele acordou. Cheguei a falar com ele para me chamar quando acordasse para correr, para ajeitar as coisas”, explica. Lucas usava um short azul e um tênis azul, segundo a esposa.

O jovem não entrou em contato com nenhum familiar, amigo ou colega de trabalho nesta terça (08) e não foi visto por nenhum deles. “A única informação que tivemos foi de uma pessoa que trabalha na BR e disse ter visto o Lucas correndo na BR, sentido Niterói. Mas ainda não conseguimos confirmar se era ele”, conta Maria Eduarda.

Ainda de acordo com familiares, Lucas não tinha qualquer desavença conhecida e nunca ficou tanto tempo sem contatar familiares. “Ele é uma pessoa muito tranquila, prefere ter paz do que arrumar problema. A rotina dele é casa, trabalho e, no máximo, corrida. Nós estamos bem, não tínhamos brigados e nem temos costume de brigar; somos cristãos, sempre tentamos resolver qualquer briga logo”, conta Maria Eduarda.

A família pede para que pessoas com informações sobre o paradeiro de Lucas entrem em contato através dos telefones (21) 99356-0248 ou (21) 99122-6564.