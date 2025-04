GPS do relógio ajudou a localizar corpo de jovem desaparecido em São gonçalo

Dados de GPS de um dispositivo usado por Lucas Celestino de Oliveira ajudaram a localizar o corpo do jovem, que foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (09) às margens da rodovia BR-101, em São Gonçalo. Ele estava desaparecido desde a manhã de terça-feira (08), após sair para correr; a Polícia investiga a causa da morte.

De acordo com a família, Lucas tinha o costume de correr próximo à rodovia e, quando não corria sozinho antes do trabalho, se reunia com um grupo de colegas para correr na região. Ele costumava usar um dispositivo com GPS para monitorar a corrida. Segundo o advogado da família, Denilson Freitas, o pareamento do dispositivo com o telefone pessoal de Lucas ajudou a localizar.

"Como ele tinha um relógio com GPS, falei para eles virem com o celular dele, que ele deixou em casa, e refazerem trajeto aqui pela BR-101, para ver se em algum momento o relógio pareava com o celular", disse o advogado. O corpo foi localizado na altura do km 310, no Porto do Rosa. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil foram acionados.

Lucas deixa a esposa, Maria Eduarda Celestino, de 26 anos. Eles moravam no Mutuapira. O jovem era operador de estacionamento no shopping Itaipu Multicenter, em Niterói. Ele despareceu na manhã de segunda (08); segundo a esposa, ele saiu para correr como costumava fazer antes do trabalho, mas não retornou e não compareceu ao serviço.

A Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) está investigando o caso e apurando a causa da morte. Relatos iniciais de amigos e familiares que estiveram no local indicam que Lucas pode ter sido vítima de um atropelamento, mas a informação ainda não foi confirmada. A data e o local do sepultamento ainda não foram divulgados.