"Meu choro é pelo que não vamos viver": dor marca despedida de operador de estacionamento em SG

"Eu só queria perguntar por que quem atropelou o Lucas não ligou para o Disque Denúncia? Por que não passou a informação de forma anônima? A gente poderia ter achado ele mais rápido. Foram quase dois dias de buscas, momentos que não desejo nem para quem merece", questionou Adriana de Souza, tia do Lucas, que está sendo velado, na manhã desta quinta-feira (10), na Capela São Miguel da Paz, no bairro São Miguel, em São Gonçalo.

Acompanhada de familiares e amigos, a esposa de Lucas, Maria Eduarda Celestino, de 26 anos, disse que não sabe como vai seguir sem o marido, com o qual completaria hoje um ano e dez meses de casados. "Eu ainda estou em choque, estou sem acreditar. Parece que é uma mentira, né?

Ver tudo isso que eu estou vendo, sentir tudo o que estou sentindo. Parece que a qualquer momento eu vou acordar de um pesadelo, sabe? Eu não sei como vou seguir minha vida sem ele. O Lucas era a personificação do amor. Só eu sei tudo que vivemos, tudo que falamos. Eu não me arrependo de nada que vivemos juntos, meu choro é pelo que não vamos poder viver. Eu entendo que era o tempo dele e que Deus o quis, mas tem a dor do homem, né? Eu não sei como vou seguir, mas sei que Deus está comigo", desabafou, emocionada.

"Ele era a personificação do amor" | Foto: Layla Mussi

Apesar da forma trágica como tudo aconteceu, a tia do Lucas buscou um alento. "Uma coisa que posso dizer é que ele não sofreu. Não ficou sentindo dor. Foi uma morte instantânea. E a gente queria também agradecer todo apoio, toda corrente que se formou. A gente não imaginava que tudo ia ganhar essa proporção e que a gente ia receber tanto carinho. Vale a gente dizer que foi atestado o atropelamento. Lucas era um menino bom, humano, amoroso. Tinha sempre uma palavra de consolo, de apoio. Ele foi um presente de Deus pra gente cuidar, e agora ele foi recolhido", finalizou a tia do rapaz.





Layla Mussi

Autor: Layla Mussi | Descrição:

Amigos e familiares chegam a todo momento para o velório do rapaz, que vivia um momento feliz após ter sido chamado para trabalhar como corretor, mas não teve tempo de iniciar. O sepultamento está previsto para acontecer às 15h.

Laudo



O laudo pericial conclui que corredor encontrado morto em São Gonçalo foi vítima de atropelamento. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí acompanha a investigação.