Conheça Caroline Queiroz, de 15 anos, influenciadora vítima de capacitismo em Niterói

A influenciadora niteroiense, Caroline Queiroz, de 15 anos, que foi vítima de capacitismo no início do mês enquanto caminhava pelas ruas da cidade, tem mais de 3 milhões de seguidores em diversas redes sociais, onde é conhecida como “Gatinha das Artes”. Nos vídeos, ela revela aos seguidores sua rotina com amigos, família, escola e também compartilha momentos de fé.

No Instagram e Tik Tok da adolescente, que são administradas pela mãe, é possível encontrar tutoriais de maquiagens, dublagens e vídeos interativos. Além desse tipo de conteúdo, Caroline também mostra momentos de espiritualidade, onde fala sobre Deus e como a fé faz parte de sua vida.

Leia também:

Corpo de operador de estacionamento, encontrado às margens da BR-101, será sepultado nesta quinta-feira (10)

Polícia Civil apreende dezenas botijões em depósito clandestino de gás em São Gonçalo

Vítima de capacitismo

No início desse mês, a influenciadora, que tem nanismo, procurou a polícia para denunciar um caso de capacitismo cometido por adolescentes contra ela, em Icaraí, Zona Sul de Niterói. Na ocasião, um dos adolescentes saltou por cima de Caroline enquanto ela passava pela Avenida Jornalista Francisco Alberto Torres. A situação vexatória foi gravada por um segundo adolescente e divulgada nas redes sociais.

Após o ocorrido a adolescente e a mãe, Michelle Sant’Anna, foram à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), denunciar o caso.

A investigação da polícia segue como ato infracional análogo ao crime de preconceito. Até o momento, não há identificação dos responsáveis, e informações sobre a apuração permanecem sob sigilo.

Após o caso de capacitismo de que foi vítima, Caroline publicou um vídeo onde fala sobre o episódio e deixou uma mensagem. A adolescente continua ativa nas redes sociais.