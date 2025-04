Homem pula por cima de influenciadora com nanismo em Niterói; "vergonhoso e humilhante"

Adolescente, que acumula mais de 3 milhões de inscritos no YouTube, sofreu episódio enquanto voltava da escola - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Adolescente, que acumula mais de 3 milhões de inscritos no YouTube, sofreu episódio enquanto voltava da escola - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A estudante e influenciadora Caroline Queiroz, de 15 anos, usou seu perfil nas redes sociais para denunciar um episódio de capacitismo que sofreu em Niterói. Na tarde da última quarta (02), um homem saltou por cima dela enquanto a jovem voltava da escola e gravou o momento para compartilhar nas redes sociais. O registro viralizou; nesta quarta (04), Caroline comentou o episódio e disse que vai tomar providências contra o acusado.

O caso aconteceu em Icaraí. "Eu estava voltando da escola até que ele decidiu pular por cima de mim e filmar. E não foi só filmado, como foi postado aqui no Instagram e repercutiu entre as escolas de onde eu moro, [virei] motivo de chacota, de piada sobre a minha pessoa. Eu espero mesmo que esse vídeo chegue em quem gravou e quem achou uma ideia boa, uma ideia engraçada, porque isso não é engraçado. É vergonhoso, humilhante e desrespeitoso comigo que só estava voltando da escola", conta a jovem.

Caroline não entrou em detalhes se retende levar o caso à Justiça. "Zuar a deficiência de alguém se chama capacitismo e é um crime muito sério e muito grave que é equiparado ao racismo. (...) Se ele cai em cima de mim e eu caio junto, eu caio de cara no chão e teria danos muito graves. Então, eu sou muito grata a Deus por não ter acontecido nada além de ser totalmente desrespeitada", disse a influenciadora.

Amigos e familiares da jovem manifestaram solidariedade nos comentários da postagem. A jovem acumula mais de 3 milhões de inscritos me seu canal no YouTube, "Gatinha das Artes", além de mais de 254 mil seguidores no Instagram.