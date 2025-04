Corpo de operador de estacionamento, encontrado às margens da BR-101, será sepultado nesta quinta-feira (10)

Será sepultado, nesta quinta-feira (10), o corpo do operador de estacionamento Lucas Celestino de Oliveira, de 27 anos, encontrado morto às margens da BR-101, em São Gonçalo. O jovem estava desaparecido desde a última terça-feira (8), após sair para correr, como fazia diariamente. O corpo foi localizado no fim da manhã desta quarta (9), na altura do Porto do Rosa.

O velório acontece a partir das 10h30, na Capela São Miguel da Paz, em frente ao Cemitério São Miguel, onde o corpo será sepultado, às 15h.

A nota de pesar, divulgada por amigos e familiares de Lucas, lamenta o falecimento do jovem gonçalense, amante de corrida.

"Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé", disse trecho da nota.

Investigação

O jovem costumava correr pela rodovia antes de ir trabalhar em um shopping, em Niterói. Ele saiu de casa ainda de madrugada, por volta das 5h30 de terça-feira, mas não retornou. Desde então, familiares e amigos iniciaram buscas por hospitais da região, refizeram o trajeto habitual da corrida e divulgaram o desaparecimento nas redes sociais.

Segundo relatos da esposa, Maria Eduarda Celestino, o marido tinha uma rotina disciplinada e usava um relógio com GPS para monitorar as corridas — equipamento que não foi desligado, o que indicava que ele não havia concluído o percurso naquele dia.

Segundo a Polícia, agentes devem buscar imagens de câmeras de segurança da rodovia e informações que ajudem a esclarecer o que aconteceu com Lucas. De acordo com o advogado da família, o corpo foi encontrado a partir de dados de GPS do relógio de Lucas. Colegas que corriam com ele refizeram o trajeto que ele costumava fazer usando o telefone dele, que ficou em casa, para checar se o dispositivo pareava com o GPS do relógio.

A Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) está investigando o caso e apurando a causa da morte. Relatos iniciais de amigos e familiares que estiveram no local indicam que Lucas pode ter sido vítima de um atropelamento, mas a informação ainda não foi confirmada.