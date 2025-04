Polícia Civil apreende dezenas botijões em depósito clandestino de gás em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) apreenderam, nesta quarta-feira (09/04), dezenas de botijões de gás armazenados de forma irregular em um depósito clandestino localizado em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com os agentes a ação foi realizada com base em informações de inteligência que apontavam a atividade ilegal do estabelecimento. O local funcionava sem as licenças exigidas pelos órgãos competentes e com a autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Durante a operação, um funcionário do local foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. O proprietário do imóvel responderá por crime contra a ordem econômica.