Adolescentes são baleados durante troca de tiros em baile funk na Cidade de Deus

Um baile funk realizado nas imediações da Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, acabou em tragédia na madrugada desta segunda-feira (31). Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram baleados durante uma troca de tiros que ocorreu na região após a Polícia Militar realizar uma operação no local.

De acordo com os agentes, por volta das 2h40, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) chegaram à Cidade de Deus.

Segundo testemunhas, após a chegada dos PMs, houve troca de tiros e uma grande correria. Na confusão, os dois jovens acabaram sendo alvejados. Ainda não se sabe de onde partiram os tiros que os atingiram.

Ainda não se sabe de onde partiriam os disparos que atingiram os adolescentes | Foto: Reprodução/TV Globo

Ambos foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.