Policial da Core é morto a tiros na Estrada de Guaratiba

Um agente da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), identificado como João Pedro Marquini, de 38 anos, foi morto na Estrada de Guaratiba, próximo ao túnel da Grota Funda, na Zona Oeste, na noite deste domingo (30). O policial foi atingido por disparos efetuados por criminosos que fugiram em direção à Comunidade César Maia.

O policial da Core, conhecido pelo sobrenome Marquini, era casado com Tula Melo, juíza do III Tribunal do Júri do Rio de Janeiro.

Leia também:

Polícia Civil estoura “bunker” do tráfico na Lapa e prende dois homens

Polícia prende criminoso por furto após flagra de câmeras de segurança em Niterói; Vídeo



A Delegacia de Homicídios (DH) foi acionada para o local do crime. Informações preliminares apontam que o casal estava em carros diferentes e que criminosos armados com fuzis e pistolas atacaram o carro. Houve troca de tiros entre os criminosos e a vítima, que infelizmente não resistiu.

O veículo em que a juíza estava chegou a ser atingido pelos disparos, porém, por ser blindado, Tula não se feriu.

As investigações da polícia apuram se houve uma tentativa de assalto ou se o casal se deparou com um grupo de criminosos.

Logo após o crime, a Core deu início a uma operação na localidade do César Maia. A região foi dominada pela milícia por décadas, mas há cerca de um ano passou a ser controlada pela facção Comando Vermelho (CV).