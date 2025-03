Polícia Militar apreende caminhão com 200 metros de cabos furtados em Piedade

O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade), e a Polícia Civil segue com as investigações - Foto: Divulgação - PMERJ

O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade), e a Polícia Civil segue com as investigações - Foto: Divulgação - PMERJ

Na madrugada desta segunda-feira (31), a Polícia Militar realizava uma operação na Rua Xisto Bahia, em Piedade, Zona Norte, quando apreendeu um caminhão que estava arrastando cerca de 200 metros de cabos furtados.

De acordo com a PM, ao chegarem no local, os agentes se depararam com o caminhão em ação, sendo utilizado para furtar os cabos. Durante a abordagem, os criminosos dispararam contra os policiais, que reagiram ao ataque, mas os bandidos conseguiram fugir.

Ainda conforme a corporação, policiais do 3º BPM (Méier) foram chamados para apoiar a ocorrência, enquanto realizavam uma operação na área para combater roubos de veículos.

O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade), e a Polícia Civil segue com as investigações.