Jovem vítima de grave acidente na BR-101 tem perna amputada

Após ficar gravemente ferida em consequência de um acidente na BR-101, altura do Shopping São Gonçalo, no bairro Boavista, em São Gonçalo, na tarde desta segunda-feira (24), uma mulher de 25 anos teve a perna esquerda amputada.

A colisão, que envolveu uma moto, um carro e um caminhão deixou cada uma das duas vítimas [um homem e uma mulher] com uma de suas pernas esmagadas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher era passageira de uma moto por aplicativo, que estava entre os veículos envolvidos no acidente, na altura do km 313, no sentido Itaboraí.

Leia também:

Obras do MUVI avançam em São Gonçalo

Adolescente mata o irmão, de apenas sete anos, no Espírito Santo



Com o impacto da batida, tanto a mulher quanto o homem de 31 anos que pilotava a motocicleta ficaram feridos. Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê e permanece em estado grave. Já o motociclista está internado no CTI do Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói. Seu estado de saúde é estável.

Segundo relatos de testemunhas, a moto foi "fechada" pelo carro, fazendo com que o motorista e a passageira caíssem. Na queda, um caminhão passou por cima de ambos, ocasionando graves ferimentos.



Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 18h. Às 18h21, a Autopista Fluminense, concessionária responsável pela rodovia, informou em suas redes sociais que uma faixa de rolamento precisou ser interditada por conta do acidente. Após a colisão, o engarrafamento chegou a 3 km.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Arteris Fluminense, concessionária que administra a via, estiveram no local para atender a ocorrência. As causas da batida estão sendo investigadas.