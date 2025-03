Obras do MUVI avançam em São Gonçalo

As obras do MUVI, corredor viário expresso que está sendo construído em São Gonçalo, segue avançando para requalificar o eixo central da cidade. O equipamento vai ligar Guaxindiba ao bairro de Neves, com pistas alargadas, construção de ciclovias, áreas de convivência e arborização, levando mais segurança para motoristas e moradores.

No projeto, estão sendo investidos mais de R$ 310 milhões, em uma parceria do Governo do Estado, por meio da secretaria das Cidades, com a prefeitura.

As frentes de trabalho estão concentradas na Avenida Presidente Kennedy, no sentido Niterói da via, onde estão sendo finalizadas as calçadas em intertravado. Além disso, há trabalhadores também na rua Francisco Portela, próximo ao cemitério, com o preparo para pavimentação. Todo o trabalho de drenagem já foi feito no local.

"Sob o comando do governador Cláudio Castro, estamos diariamente nas ruas e ao longo de toda a obra para fiscalizar e verificar todo o andamento do projeto. O MUVI é uma obra grandiosa e vai mudar a vida de todo o cidadão de São Gonçalo", disse o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

No trecho 5, atrás do 7º BPM, há ainda outras intervenções, como o preparo do terreno e serviços de drenagem, além da ponte que vai desafogar o fluxo em direção ao Alcântara.

MUVI

O MUVI é o maior projeto em mobilidade urbana já realizado no município, e vai passar por mais de 18 bairros, indo de Guaxindiba a Neves, totalizando mais de 18 quilômetros de extensão.