Homem e mulher ficam gravemente feridos em acidente na BR-101, em São Gonçalo

Duas pessoas ficaram gravemente feridas, na tarde desta segunda-feira(24), em um acidente na BR-101, altura do Shopping São Gonçalo, no bairro Boavista, no município de São Gonçalo. A colisão que envolveu uma moto, um carro e um caminhão deixou cada vítima com uma de suas pernas esmagadas.

Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 18h. Às 18h21, a Autopista Fluminense, concessionária responsável pela rodovia, informou em suas redes sociais que uma faixa de rolamento precisou ser interditada por conta do acidente. Neste momento, o engarrafamento chegava a 3km.

De acordo informações preliminares, os dois feridos, um homem e uma mulher, foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

*Em apuração*