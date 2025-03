Adolescente mata o irmão, de apenas sete anos, no Espírito Santo

Adolescente de 15 anos mata irmão de 7 a facadas no ES. - Foto: Divulgação

Uma adolescente de 15 anos matou o próprio irmão de 7 anos com golpes de faca no apartamento da família, na tarde deste sábado (22), na Serra, Grande Vitória. O incidente ocorreu enquanto os dois estavam sozinhos em casa. Alguns vizinhos e a porteira do condomínio também foram ameaçados. A jovem foi contida por um morador até a chegada da polícia.

De acordo com informações, a adolescente sofre de transtornos psiquiátricos e realiza tratamentos especializados. Ela foi autuada por ato infracional equivalente ao crime de homicídio e encaminhada à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), sendo posteriormente levada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo.

A mãe da adolescente, em estado de choque, precisou ser levada a um hospital e não se manifestou sobre o caso.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de necropsia. Já a adolescente permanece sob custódia.