Corpo de vítima de feminicídio em Maricá será sepultado nesta segunda-feira (24)

O corpo da vítima de feminicídio será sepultado no Cemitério do Catumbi, nesta segunda-feira (24) - Foto: Reprodução/Google Maps

O corpo de Izabel Cristina Bezerra Perogino, morta a tiros na manhã deste domingo (23) pelo ex-marido, no loteamento Manu Manuela, entre São José do Imbassaí e Inoã, em Maricá, será sepultado nesta segunda-feira (24), às 16h30, no Cemitério do Catumbi.

Nesta manhã, o corpo permanece no IML e familiares estão no local para organizar a liberação do mesmo. O filho da vítima de feminicídio estava no local, mas não teve condições de falar com a imprensa.

O autor do crime, ex-marido da vítima, está preso.

Em nota, a Prefeitura de Maricá afirmou que "recebeu com indignação a informação sobre feminicídio na cidade, que tirou a vida de Izabel Cristina Bezerra Perogino".

"A Prefeitura expressa solidariedade à família e aos amigos da vítima e, por determinação expressa do prefeito Washington Quaquá, as investigações serão acompanhadas com grau de alta atenção até o fim", disse a nota.

O Prefeito da cidade, Washington Quaquá, afirmou que "feminicídio é um crime cruel cometido por homens covardes. Nossa cidade não aceita covardias e brutalidades”.

Quaquá determinou que a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã acompanhe o caso em nome da Prefeitura, exigindo elucidação e punição ao assassino pelas autoridades que investigam diretamente o caso.