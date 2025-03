Carro capota e deixa duas mulheres feridas na RJ-104, em São Gonçalo; Vídeo

O acidente aconteceu na noite deste domingo (23), na RJ-104, altura do bairro Marambaia - Foto: Reprodução

Na noite deste domingo (23), um automóvel capotou na RJ-104, altura do bairro Marambaia, em São Gonçalo, deixando duas pessoas feridas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 18h27.





As vítimas, que foram identificadas como uma mulher de 18 anos e uma de 33, foram encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) com ferimentos. Uma delas passou por uma cirurgia no rosto, mas o estado de saúde é estável.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente.