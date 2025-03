Homem invade casa e mata a ex-esposa a tiros em Maricá

No loteamento Manu Manuela, entre São José do Imbassaí e Inoã, em Maricá, uma mulher foi assassinada a tiros na manhã deste domingo (23/03). O crime ocorreu na Estrada do Catumbi, quando um homem invadiu a casa da vítima e atirou, causando sua morte. Logo depois, ele fugiu em um veículo Chevrolet Agile cinza.

Os moradores da região, ao ouvirem os disparos, acionaram as autoridades locais. A polícia militar chegou ao local e isolou a área para a perícia. Segundo relatos, a vítima era ex-companheira do agressor. A Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo foi acionada para investigar o caso e realizar os procedimentos periciais. Após a análise inicial, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói, no bairro Barreto.

