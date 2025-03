Motorista perde o controle do carro e atropela mãe e filha na Praia das Pedrinhas; Vídeo

Na noite deste domingo (23), um grave acidente deixou mãe e filha feridas na Praia das Pedrinhas, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo. Um carro desgovernado atropelou a mulher, de 42 anos, e filha, de 2.

No acidente, o veículo ainda atingiu uma motocicleta.





O acidente aconteceu na noite deste domingo (23), na Praia das Pedrinhas Reprodução

Autor: Reprodução

Leia também:

Trânsito será reaberto na Av. Ary Parreiras nesta segunda-feira (24)

Motorista de aplicativo atropela 10 pessoas e acaba preso no RJ



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 19h01 para socorrer as vítimas. Ambas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) no Colubandê. De acordo com a unidade hospitalar, o estado de saúde delas é estável.

Testemunhas afirmam que o motorista estava alcoolizado e por isso perdeu o controle do automóvel. De acordo com as primeiras informações, a mulher teria ficado presa embaixo do carro, e populares teriam agido, revirando o veículo, para socorrê-la.