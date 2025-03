Caminhão com carga de madeira tomba e interdita faixas na BR-101

No início da manhã desta quinta-feira (20), por volta das 6h22, um acidente envolvendo o tombamento de um caminhão que transportava uma carga de madeira, interditou faixas na BR-101. A ocorrência foi registrada na altura do km 247, em Silva Jardim.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, em razão do acidente, houve a interdição parcial de duas faixas no sentido Espírito Santo e 1 faixa no sentido Rio.

Leia também

Obras seguem a todo vapor para construção do novo Terminal Rodoviário do Caramujo, em Niterói

Catamarã de Charitas tem recorde de passageiros após redução de tarifa



Ainda não há informações sobre vítimas ou feridos.

A ocorrência está em andamento