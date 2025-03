Queda de árvore em Icaraí provoca interdição de via e falta de energia

Chuva forte e ventos causaram danos na Rua Domingues de Sá, afetando o fornecimento de energia e gerando congestionamento no trânsito - Foto: Reprodução - Google Maps

Chuva forte e ventos causaram danos na Rua Domingues de Sá, afetando o fornecimento de energia e gerando congestionamento no trânsito - Foto: Reprodução - Google Maps

A Rua Domingues de Sá, em Icaraí, Zona Sul, precisou ser parcialmente interditada na manhã desta quinta-feira (20), por causa da queda de uma árvore durante as fortes chuvas e ventos que atingiram a cidade de Niterói na noite da última quarta-feira.

Apesar da queda não ter deixado feridos, alguns prédios e comércios da localidade estão sem luz há aproximadamente 11 horas. Durante a manhã, agentes da Prefeitura realizaram a limpeza e retirada da árvore com o auxílio de uma serra elétrica.

Leia também:

Voluntários se mobilizam para grande ação de limpeza na Baía de Guanabara

Grupo 'Roda Clandestina' celebra um ano de vida com show gratuito em Niterói no domingo (23)

Para a realização do serviço, foi preciso que uma faixa da via fosse interditada, o que resultou em congestionamento no trânsito.

Além dos prédios, um laboratório também não está recebendo energia elétrica, impossibilitando que clientes sejam atendidos.

A concessionária responsável por abastecer a energia elétrica na localidade, Enel Distribuição Rio, alegou que enviou uma equipe ao local e que está de prontidão para normalizar o fornecimento o mais rápido possível.