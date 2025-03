MC Poze do Rodo lamenta morte de influenciador gonçalense após acidente de moto: 'fatalidade'

O influenciador se encontrou com MC Poze do Rodo no dia 21 de fevereiro - Foto: Reprodução/redes sociais

O influenciador se encontrou com MC Poze do Rodo no dia 21 de fevereiro - Foto: Reprodução/redes sociais

O cantor e compositor MC Poze do Rodo utilizou suas redes sociais na manhã desta terça (18) para lamentar o falecimento do influenciador gonçalense Leonardo Gonçalves, 45 anos, conhecido como "Léo 01 do grau", que morreu na última segunda-feira (17), vítima de um acidente de moto na Avenida Humberto Soeiro de Carvalho, no bairro Trindade, em São Gonçalo.

O artista e o influenciador estiveram juntos no dia 21 de fevereiro e fizeram questão de registrar o momento com publicações no Instagram. No vídeo publicado por Léo em sua página, o cantor enaltece o gonçalense e conta aos fãs o novo "nome artístico" do influenciador.

"Rapaziada, esse aqui é um velho conhecido de vocês, que vocês conheciam como 'Léo maconha', só que agora é o 'Léo 01 do grau', respeita", disse MC Poze no vídeo, que é finalizado com imagens de Léo realizando diversas manobras de moto ao som de uma música do MC.

Na manhã desta terça (18), o cantor publicou em seus stories uma imagem com Léo, só que dessa vez, em tom de pesar, lamentando sua morte. "Coroa "mow" responsa, ainda me marcou ontem, e numa fatalidade o amigo veio a falecer!", escreveu o artista em um trecho da publicação.

MC Poze do Rodo lamentou a morte do influenciador "Léo 01 do grau" | Foto: Reprodução/redes sociais

Sepultamento

O corpo do influenciador será velado e sepultado no Cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, nesta terça-feira (18), às 16h30.

Léo deixa esposa e um filho de 7 anos.