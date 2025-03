Familiares e amigos lamentam morte de influenciador gonçalense em acidente de moto: 'querido por todos'

Familiares e amigos do influenciador gonçalense Leonardo Gonçalves, 45 anos, morto após um acidente de moto, na última segunda-feira (17) na Avenida Humberto Soeiro de Carvalho, no bairro Trindade, estiveram presentes no Instituto Médio Legal (IML) de Tribobó na manhã desta terça (18) para aguardar a necropsia do corpo. Em entrevista a O SÃO GONÇALO, Paula da Silva Peçanha, esposa de Léo, contou emocionada sobre a paixão do marido pelo automobilismo e o legado deixado por ele, que era unanimidade entre os que o conheciam.

Casado há 9 anos e pai do Isac, de 7, Léo era apaixonado por moto e compartilhava, com seus mais de 100 mil seguidores, sua rotina realizando manobras esportivas com o veículo. Afastado das atividades há doze anos, após se acidentar gravemente, o influenciador gonçalense resolveu retornar no fim do ano passado.

"Tinha pouco tempo que ele voltou, e era uma paixão, por moto, por carros antigos, som automotivo, carro rebaixado, tudo que envolvia automobilismo. É muito difícil falar porque ele era muito querido por todos, unanimidade mesmo, um cara extraordinário, com um coração sem igual", disse Paula.

O influenciador gonçalense conhecido como "Léo 01 do grau" faleceu em um acidente de moto nesta segunda-feira (17) | Foto: Layla Mussi

Leia também

Cristo Redentor é reaberto ao público após passar por vistoria

São Gonçalo promove ação social para mulheres no Pátio Alcântara



"Ninguém via ele triste, era presente na vida dos amigos, era alegre, vibrante, e mesmo sendo uma atividade arriscada, de adrenalina, era o que ele amava fazer. E além disso, ele foi pioneiro dessas atividades, é conhecido como "lenda" em todo o Rio de Janeiro", completou.

Para os amigos, presentes ao lado de Paula para dar o suporte necessário neste momento de luto e tristeza, Léo, que era motorista de carreta e já trabalhou em diversos locais como no SAMU, deixa um legado honroso de alguém que sempre fez o bem. "A marca dele é amizade, alegria, é isso que ele representa para nós, uma pessoa extremamente bondosa, generosa, presente, que só vai deixar lembranças boas", afirmou o amigo de longa data, Alécio.

O influenciador também era dono da marca "Baba do Léo", onde vendia produtos de limpeza automotiva.

1/3 | Foto: Layla Mussi

2/3 | Foto: Layla Mussi

3/3 | Foto: Layla Mussi







Responsabilidade nas manobras

De acordo com relatos dos amigos, a paixão de Léo pelas motos começou ainda na infância e perdurou até o seu último dia de vida. Ainda segundo eles, o influenciador estava com o intuito de passar a frente informações sobre o cuidado ao praticar as manobras.

"Ele fazia as manobras e eventos em locais fechados, próprios, não era irresponsável. A investigação está em andamento. não sabemos ainda se ele estava fazendo manobra, mas achamos que não, porque a pista estava um pouco molhada por conta da chuva e ele acabou derrapando. Foi uma fatalidade, ele partiu fazendo o que mais amava, andar de moto", disse um amigo.

"Poucos minutos antes ele chegou a publicar nas redes sociais que estava indo para um lugar próprio para isso, ele não fazia as manobras em qualquer lugar. Inclusive ele estava querendo passar essa mensagem, de fazer sempre em locais seguros, nada de estradas e locais inadequados. Só que acabou que o próprio instrumento de divulgação dele foi o que levou sua vida. Uma fatalidade", afirmou outro amigo de Léo.

As autoridades ainda não divulgaram informações sobre as investigações do ocorrido.

O velório e sepultamento do corpo de Leonardo Gonçalves será realizado no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo, às 16h30.