Corpo do influenciador "Léo do grau" será sepultado em São Gonçalo nesta terça-feira (18)

O corpo do influenciador gonçalense Leonardo Gonçalves, 45 anos, morto após um acidente de moto, na última segunda-feira (17) na Avenida Humberto Soeiro de Carvalho, no bairro Trindade, será velado e sepultado nesta terça-feira (18), às 16h30, no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo.

Para ajudar com os custos do enterro, amigos de Léo estão promovendo uma vaquinha online para auxiliar a família neste momento difícil.

Leia também:

Influenciador gonçalense morre em grave acidente de moto na Trindade



Familiares e amigos lamentam morte de influenciador gonçalense em acidente de moto: 'querido por todos'

Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, Leonardo era conhecido por realizar diversas manobras com motos. Ele compartilhava os vídeos com seus seguidores, mas ficou afastado da atividade por 12 anos, retornando apenas em novembro do ano passado.



Apaixonado por automobilismo, o influenciador também era dono da marca "Baba do Léo", onde vendia produtos de limpeza automotiva.

O influenciador gonçalense era conhecido por praticar diversas manobras com motos | Foto: Reprodução/redes sociais

Ele deixa esposa e um filho de 7 anos.