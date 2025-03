São Gonçalo promove ação social para mulheres no Pátio Alcântara

Nos próximos dias 19 e 20 (quarta e quinta-feira), em continuidade à programação do mês da mulher, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, vai realizar uma ação social no Pátio Alcântara. A partir das 10h, diversos serviços gratuitos serão oferecidos à população.

Nos dois dias serão oferecidos serviços do Comitê de Sub-registro, incluindo isenções de documentos; orientações jurídicas pela Universidade Estácio de Sá e encaminhamentos para a rede de enfrentamento à violência com as equipes da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, com assistentes sociais e psicólogos.

Na quinta-feira (20), também no Pátio Alcântara, haverá uma palestra que visa destacar os direitos das mulheres, às 10h.

No local, será disponibilizado um espaço de atendimento e acolhimento para mulheres em situação de violência. Aquelas que procurarem pelo serviço poderão ser encaminhadas para seguir com o atendimento no CEOM Zuzu Angel, além de conhecer programas como o Lidera Mulher, a Feira da Mulher Empreendedora e Ginástica do projeto "Mulheres que Fazem e Acontecem", todos promovidos pela pasta.