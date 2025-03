Cristo Redentor é reaberto ao público após passar por vistoria

Fiscalização no Cristo Redentor determinou reabertura do ponto turístico após falecimento de visitante - Foto: Divulgação - Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Fiscalização no Cristo Redentor determinou reabertura do ponto turístico após falecimento de visitante - Foto: Divulgação - Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

O ponto turístico mais conhecido do Rio de Janeiro, Cristo Redentor, passou por uma fiscalização na manhã desta terça-feira (18), por volta das 7h, e foi determinada a reabertura do local às 8h10, quando as autoridades tiveram certeza de que havia atendimento médico de plantão no alto do morro.



O ponto turístico foi fechado na tarde desta segunda-feira (17), por ordem do Procon-RJ. Horas antes dessa determinação, o gaúcho Jorge Alex Duarte, de 54 anos, faleceu ao passar mal durante a subida de uma das escadas de acesso ao Santuário, pouco antes das 8h. Naquele momento, o posto médico do ponto turístico estava fechado.

Apesar de ainda não terem sido solucionados problemas relacionados à acessibilidade e sinalização, houve a reabertura do local. Também foi comentada a necessidade da troca das escadas rolantes, o que precisará de mais tempo.

Jogo de empurra

A administração do Parque Nacional da Tijuca, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), alega que a concessionária Trem do Corcovado, que administra os trilhos que levam ao monumento, deveria ter um posto de atendimento, previsto no contrato. Entretanto, o presidente da empresa informa que essa atribuição é de obrigação federal. Essa situação acontece durante uma briga pela disputa do controle do Alto Corcovado, que se prolonga por anos e coloca em lugares opostos o ICMBio e a Arquidiocese do Rio.

Por meio de nota, o ICMBio revelou o contrato que aponta a obrigação de ter um posto médico como contrapartida da concessionária. A empresa Trem do Corcovado também divulgou uma nota alegando que “disponibiliza uma enfermaria com todos os equipamentos necessários aos primeiros socorros no Alto do Corcovado, com profissionais treinados, habilitados e certificados para manusear o desfibrilador”.

Houve também crítica ao ICMBio por parte da Arquidiocese, que controla o monumento e a capela no Alto do Corcovado, dizendo que a inércia da autarquia possibilitou “que uma situação crítica de desassistência ocorresse dentro de um dos pontos turísticos mais visitados do mundo”.

Em meio a esse cenário de empurra-empurra da responsabilidade, o Procon-RJ fechou todos os acessos ao monumento no final da manhã desta segunda-feira. Além do horário incorreto da abertura do posto de atendimento, que só funciona uma hora depois da chegada dos visitantes, o órgão também considerou algumas denúncias que vinha recebendo devido à falta de acessibilidade no local.