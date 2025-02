OSG faz por você: após reportagem, poste com risco de queda é trocado no Barro Vermelho

O poste, que se encontrava inclinado em direção às casas do outro lado da rua, foi trocado por um novo no último domingo (23) - Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

O poste, que se encontrava inclinado em direção às casas do outro lado da rua, foi trocado por um novo no último domingo (23) - Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Pouco mais de um mês após a equipe de reportagem de O SÃO GONÇALO realizar uma matéria denunciando o risco iminente de queda de um poste localizado na Travessa Dionísio Rosa, Barro Vermelho, em São Gonçalo, os moradores da localidade conseguiram ser atendidos e o problema foi solucionado.

Os moradores reclamavam da estrutura precária do poste, que tinha risco iminente de cair a qualquer momento.

Segundo relatos, o poste antigo, com estrutura precária de madeira, sempre apresentou problemas, mas recentemente o perigo havia aumentado, visto que o mesmo foi envergando cada dia mais. O poste se encontrava inclinado em direção às casas do outro lado da rua, e, ainda segundo os relatos de moradores, o que ainda o sustentava eram os fios.

A equipe de reportagem esteve no local, no início de janeiro, onde constatou o problema e após contato com os órgãos responsáveis, profissionais foram enviados ao local, no último domingo (23), para a troca do poste antigo por um novo.

"Quero agradecer à reportagem Jornal O São Gonçalo. Fizemos uma reclamação sobre um poste localizado na calçada da Travessa Dionísio Rosa, Barro Vermelho, São Gonçalo, com risco de queda. E ontem, dia 23 de fevereiro, a equipe da Enel esteve no local e realizou a troca do poste. Mais uma vez, muito obrigado a todos!", declarou o morador Raphael Lima.

