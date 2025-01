Poste com risco de queda gera insegurança a moradores do Barro Vermelho, em SG

Moradores da Travessa Dionísio Rosa, no Barro Vermelho, em São Gonçalo, estão preocupados e inseguros diante do risco iminente de queda de um poste, localizado na altura do nº 715, em meio à diversas residências.

Segundo relatos dos moradores, o poste antigo, com estrutura precária de madeira, sempre apresentou problemas, mas recentemente o problema só piorou, visto que o mesmo foi envergando cada dia mais. O poste hoje se encontra inclinado em direção às casas do outro lado da rua, e, ainda segundo os relatos, o que ainda o sustenta são os fios, confirmando assim a aflição dos que podem ser atingidos diretamente com a possível queda do poste.

"Esse poste é muito antigo, e lentamente foi se inclinando, só que agora tem sido cada dia pior. Se esses fios arrebentarem ele vai cair, aí vai arrebentar o carro dentro da garagem da vizinha da frente, além do muro, portão, e também o risco de atingir alguma pessoa, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Já fizemos de tudo, mas não resolvem essa questão, porque a estrutura dele é muito fraca, é necessário trocar", contou a moradora Vilma Corteze de Souza, de 78 anos.

Para um outro morador, que vive na Travessa Dionízio há pouco mais de um ano, o problema causa dor de cabeça desde a sua mudança para o local.

"Eu já moro aqui faz um ano e dois meses e o poste já estava assim. Ele é muito antigo, estrutura precária. Se você observar, o meu fio aqui está bem tensionado, como se estivesse realmente segurando o poste, porque os fios das casas da frente estão todos soltos, então esse poste pode cair a qualquer momento em cima dessas casas", contou o morador Helton Ludgero.

"Já entramos em contato com a Enel pelo SAC, Whatsapp, enviamos fotos, e até agora nada foi feito. E isso gera muita insegurança para gente né, parece que esperam que aconteça algo mais grave para poder resolver", afirmou o morador.

Os vizinhos Helton e Vilma vivem diariamente com a insegurança de uma possível queda do poste | Foto: Layla Mussi

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Enel Distribuição Rio informou que equipes foram enviadas aos locais mencionados para inspeção e técnicos deverão realizar as trocas até o fim do próximo mês.