Corpo encontrado na Praia do Leme é de barraqueiro desaparecido após salvar mulher de afogamento

O corpo do barraqueiro Alexandre Domingos de Carvalho, de 35 anos, que estava desaparecido desde o último dia 15, foi encontrado no mar da Praia do Leme, Zona Sul do Rio. A identidade foi confirmada após exames feitos pelo Instituto Médico Legal (IML).

O homem desapareceu no mar depois de tentar ajudar uma mulher que estava se afogando perto do Posto 1, durante a madrugada do dia 15. A mulher conseguiu ser resgatada com vida, mas Alexandre não retornou à faixa de areia.

Equipes de buscas trabalhavam na localização de Alexandre desde seu desaparecimento, porém, seu corpo foi encontrado há pouco tempo. Não foi informado o local e data do sepultamento.