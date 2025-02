Corpo de idosa atacada e morta por cachorro em Niterói será sepultado nesta segunda-feira (24)

O corpo da vítima será sepultado nesta segunda-feira (24), no Cemitério do Maruí - Foto: Divulgação - Bruno Eduardo Alves

O corpo da idosa, morta na manhã do último sábado (22) após ser atacada por um cachorro da raça Pitbull, será sepultado nesta segunda-feira (24), às 15h, no Cemitério do Maruí, no Barreto, em Niterói.

O caso aconteceu no bairro Cantagalo, na Rua Deputado José Maurício.

Testemunhas relataram que a mulher estava em sua casa, no quintal, quando acabou sendo atacada pelo animal. Segundo relatos, o cão se soltou da coleira e partiu para cima da vítima. O cachorro seria de uma vizinha e teria conseguido se livrar da coleira e invadido a casa da idosa.

A idosa foi atacada nos braços, cabeça e pescoço. Segundo testemunhas, ela chegou a conseguir ficar sentada após o ataque, mas morreu pouco tempo depois.