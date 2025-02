Cadê? Ponto de hidratação em frente ao Terminal de Niterói "some" um dia após instalação

Um dia após a instalação dos pontos de hidratação no Fonseca e no Centro de Niterói para ajudar na onda de calor, o ponto instalado em uma das regiões mais movimentadas da cidade já “sumiu”. O bebedouro instalado pela Prefeitura e pela concessionária Águas de Niterói, em frente ao Terminal João Goulart, não foi disponibilizado nesta quarta (19) e pegou de surpresa os transeuntes que aproveitaram a água gratuita na última terça (18).

Os outros dois pontos instalados no Centro - um na Praça Arariboia e outro Terminal Sul, próximo ao Plaza Shopping - continuaram funcionando normalmente nesta quarta (19). Apenas o do Terminal João Goulart não tinha sido disponibilizado, até esta tarde. Procurada por O São Gonçalo, a Prefeitura disse que a operacionalização do serviço está a cargo da Águas do Rio.

A concessionária, por sua vez, não informou porque o bebedouro foi removido, mas disse que vai instalar "um novo bebedouro no Terminal Rodoviário João Goulart, ao lado do Mc Donald's".

Pessoas que trabalham próximo ou passam pelo local não esperavam que a novidade fosse durar pouco tempo. “Não disseram que iriam tirar o bebedouro daqui. Tá todo mundo perguntando: ‘cadê a água?’. O terminal é onde mais passam pessoas, tinha que deixar o daqui enquanto tá esse calor”, desabafou uma vendedora ambulante que trabalha no local e preferiu não ser identificada.

Além dos pontos de hidratação no Centro, também foi instalado um bebedouro no Horto do Fonseca, na última terça (18); no. A previsão é de que Campo São Bento e Largo da Batalha também recebam os pontos de hidratação. A medida foi anunciada um dia após Niterói registrar a maior temperatura do país. Na segunda (17), o termômetros municipais chegaram a bater 42,2ºC.