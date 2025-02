Casos de incêndio florestal no Rio cresceram 185% em 2024; fogo atinge vegetação em Niterói

Moradores de Niterói se assustaram com os casos de incêndio florestal no município que marcaram a última segunda (17) e a tarde desta terça (18). No bairro Maceió, um incêndio de grandes proporções atingiu boa parte da vegetação do Morro Santo Inácio e levou mais de 12 horas para ser totalmente interrompido pelo Corpo de Bombeiros. O episódio segue a tendência do estado do Rio de Janeiro, que teve um aumento de 185% no número de casos de incêndio florestal neste início de ano em relação ao mesmo período de 2024.

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, entre 1º de janeiro e a última segunda (17), o estado registrou cerca de 2 mil ocorrências de focos de fogo em vegetação. Para fins de comparação, o número no ano passado para o mesmo período foi de 700 casos. Só nas últimas 24 horas, equipes da corporação foram acionadas para mais de 300 ocorrências em diferentes municípios.

As ocorrências têm relação com as condições de umidade do estado, segundo a Defesa Civil Estadual (Sedec-RJ). Um sistema de alta pressão que atua no RJ deixou a umidade relativa do ar abaixo de 40% nesta terça-feira (18), o que, somado às altas temperaturas, favorece a ocorrência de incêndios naturais. Assim como a Capital, cidades da Região Metropolitana do estado estão entre as que têm risco de incêndio florestal considerado muito alto, segundo Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ).

Focos de incêndio em Niterói

No dia em que Niterói foi a cidade mais quente do Brasil, os focos de incêndio tomaram conta da vegetação da cidade. O episódio no Morro Santo Inácio se espalhou e moradores de São Francisco relataram outros focos de incêndio pelo bairro na noite da segunda (17).

Nesta terça (18), novos focos foram registrados em alguns pontos da cidade, incluindo próximo ao Parque da Cidade, em São Francisco, que foi fechado de forma preventiva. O Corpo de Bombeiros atua em parceria com equipes da Defesa Civil e da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal no combate aos focos na região.





Incêndio no Morro Santo Inácio assustou moradores nesta segunda (17) Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a Prefeitura, os pontos com risco mais crítico de incêndio na cidade são os morros Santo Inácio; Penha; Eucalipto, no Horto do Fonseca; e Garganta, na região do Africano e da União. O órgão realizou rondas para monitoramento nas regiões e enviou caminhões-pipas para pelo menos três quarteis dos Bombeiros na cidade.

O risco de incêndio deve continuar alto pelos próximos dias, já que a previsão é de que as temperaturas sigam elevadas e o clima continue seco pelo menos até a próxima quinta (20), segundo o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói. Por isso, a recomendação é que a população redobre a atenção para com práticas irregulares que podem provocar incêndios, como queimar lixo, soltar balões ou jogar pontas de cigarros no solo.

Em caso de incêndios em residências, empresas, estruturas e em vegetação, é possível acionar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193.